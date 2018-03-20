Биртанов о хиджаме: Ответственность лежит на самих гражданах

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал набирающий популярность в Казахстане метод лечения хиджама, сообщает Zakon.kz.

«Этот метод многие другие методы народной медицины не относятся к медицинским услугам, не входят в перечень гарантированных государством медицинских услуг, или перечень медуслуг, которые считаются научно обоснованными, доказанными или регулируются минздравом», - ответил он на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, ответственность за эти непроверенные и зачастую опасные методы лечения лежит полностью на самих гражданах.

«В случае, если в связи с этим в рамках полномочий министерства возникают какие-то осложнения или будут обращения, мы готовы их рассматривать. У нас есть полномочия в сфере контроля качества медуслуг, в сфере охраны общественного здоровья, есть соответствующие комитеты, и в эти комитеты можно обращаться», - сказал Биртанов.

Глава ведомства отметил, что на данный момент никаких планов по регулированию, внесению запрета или разрешению в этой сфере министерством не предусматривается.

Хиджама - процедура кровопускания специальным методом. Пациенту делают надрезы, ставят банки, после чего выкачивают кровь.