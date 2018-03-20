Шпекбаев рассказал, что делать с подаренными госслужащим деньгами

Госслужащим запрещено принимать подарки, материальные и не материальные вознаграждения.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев рассказал, что нужно делать госслужащим, которым перечислили денежные средства, сообщает Zakon.kz.

"В случае, если без ведома государственного служащего на его сотовый телефон поступили денежные средства от неизвестных лиц, то каков порядок передачи денег в специальный фонд?" - задали Шпекбаеву вопрос в ходе интернет-конференции.

По словам главы агентства, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами государственным служащим запрещено принимать подарки, материальные и не материальные вознаграждения. За несоблюдение данного требования в зависимости от стоимости предмета подарка предусмотрены уголовная или административная ответственность.

"Уголовная – суммы свыше 2 мрп, (статьи 366, 367 Уголовного кодекса Республики Казахстан); Административная – до 2 мрп. (статьи 676, 677 Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"). Деньги, поступившие на счет государственного служащего без ведома указанного лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением соответствующих функций, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет КБК201906 с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств", - объяснил он.

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