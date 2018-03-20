Правительство рассмотрит вопрос изменения часовых поясов в двух областях РК

Уже получены позиции профильных институтов и заинтересованных государственных органов.

В Правительстве РК рассмотрели депутатский запрос об изменении границ часовых поясов, порядке исчисления времени на территориях Кызылординской и Костанайской областей, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с постановлением Правительства РК 23 ноября 2000 года № 1749 «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан» территории Кызылординской и Костанайской областей находятся в 5-м часовом поясе. Ранее в адрес Правительства РК поступили обращения населения, акимата и Общественного совета Кызылординской области по вопросу изменения порядка исчисления времени на территории Кызылординской области. Принимая во внимание обращения, министерству по инвестициям и развитию было поручено изучить вопрос изменения исчисления времени на территории указанных областей», - сообщается в ответе на депутатский запрос, размещенном на сайте Мажилиса.

Далее отмечается, что в ходе проработки получены позиции профильных институтов и заинтересованных государственных органов.

«Согласно заключению Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова, Кызылординская область географически относится к 4-му поясу, в связи, с чем имеется разница на 1 час относительно времени Астаны. Кроме того, изменение порядка исчисления времени на территории Кызылординской области на один час назад поддерживается Институтом физиологии человека и животных и Институтом молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина. Заключениями указанных институтов подтверждается отрицательное влияние на здоровье человека несоответствие действующего время исчисления с биоритмами и социальной жизнью. Также имеется согласованная позиция министерств энергетики, внутренних дел и юстиции, которые не возражают по внесению соответствующих изменений в указанное постановление. Касательно изменения исчисления времени на территории Костанайской области акимат Костанайской области сообщает, что за последние 5 лет данный вопрос ни населением, ни общественностью области не поднимался», - добавляют в правительстве.

Вместе с тем, в ответе подчеркивается, что для принятия окончательного решения, необходимо проведение оценки экономической составляющей последствий изменений исчисления времени на территории указанных областей. В этой связи министерству по инвестициям и развитию было поручено всесторонне изучить данный вопрос.

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