В Сирии за неделю пресекли три попытки применения химоружия боевиками
Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ.
Фото : © AFP 2018 / Hasan Mohamed20 марта 2018, 15:31
Три попытки применения химического оружия боевиками в Сирии было пресечено за прошлую неделю, сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойг, пишет РИА Новости.
"Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три такие попытки за прошлую неделю пресечено", — сказал Шойгу.
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