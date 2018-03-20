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В Сирии за неделю пресекли три попытки применения химоружия боевиками

Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ.

Фото : © AFP 2018 / Hasan Mohamed20 марта 2018, 15:31

Три попытки применения химического оружия боевиками в Сирии было пресечено за прошлую неделю, сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойг, пишет РИА Новости.

"Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три такие попытки за прошлую неделю пресечено", — сказал Шойгу.


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