Машинист алматинского метро врезался в тупик
Состав в исправном состоянии, повредилась только лицевая облицовка.
Фото : 24.kz20 марта 2018, 15:42
В алматинском метро машинист поезда врезался на оборотном тупике, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 19 марта, сообщили в КГП "Метрополитен".
"Машинист начал тормозить не вовремя, он отвлекся. Наказание для него предусмотрено, но какое именно, пока неизвестно. Водитель опытный, работает машинистом уже давно", - отметили в метрополитене.
Сам состав в исправном состоянии, повредилась только лицевая облицовка.
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