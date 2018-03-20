Машинист алматинского метро врезался в тупик

Состав в исправном состоянии, повредилась только лицевая облицовка.

В алматинском метро машинист поезда врезался на оборотном тупике, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 марта, сообщили в КГП "Метрополитен".

"Машинист начал тормозить не вовремя, он отвлекся. Наказание для него предусмотрено, но какое именно, пока неизвестно. Водитель опытный, работает машинистом уже давно", - отметили в метрополитене.

Сам состав в исправном состоянии, повредилась только лицевая облицовка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!