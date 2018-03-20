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Из правления Банка ХоумКредит вышел Франтишек Каливода

 

Из состава правления ДБ «Банк ХоумКредит» вышел Франтишек Каливода. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

Таким образом, в состав правления теперь входят:

Ондржей Кубик — председатель правления банка;

Нарина Надирова — заместитель председателя правления, директор департамента банковских операций;

Дмитрий Власов — член правления, директор департамента продаж.

Франтишек Каливода родился в 1976 году.

Окончил The University of Finance and Administation (Чехия) по специальности «Менеджмент и корпоративные финансы». Имеет 16-летний опыт работы в Торговом банке Чехии на различных позициях. Занимал позиции трейдера департамента финансовых рынков, директора департамента первичных эмиссий.

В 2011 году присоединился к Группе Хоум Кредит в качестве директора департамента структурного финансирования Home Credit International.

В 2014 году назначен членом правления банка.

В 2018 году переведен в головной офис Группы Хоум Кредит.

 

20 марта 2018, 15:40
Источник, интернет-ресурс: Делового портала «Капитал»

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