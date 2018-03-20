Наурыз и настоящий библейский новый год начинаются с равноденствия

Наурыз мейрамы одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане.

Сегодня Наурыз мейрамы одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане, он поистине стал общенародным праздником весны, труда и единства. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности, отметили участники блиц-опроса Zakon.kz, отвечая на вопросы: «С чем у вас ассоциируется Наурыз мейрамы, чем он для вас особенно интересен, как вы обычно проводите этот праздник?».

Александр Суворов, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ в РК: Настоящий библейский новый год тоже как раз начинается с равноденствия

Фото caravan.kz

Наурыз мейрамы — древний праздник, несущий в себе принципы любви к природе. Считалось, что в этот день происходит обновление в природе, гремит первый весенний гром, происходит набухание почек на деревьях, буйно прорастает зелень. По восточному календарю Наурыз - начало нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия. Для казахов этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. По словам председателя отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ в РК Александра Суворова, «настоящий библейский новый год тоже начинается как раз с равноденствия». Значит, это наш общий праздник. Александр считает, что это «хороший праздник, обновление природы напоминает творческое Слово «Да будет!», когда из внешне мертвого появляется жизнь» и в то же время сетует, что «Наурыз, к сожалению, всегда выпадает на Великий пост, поэтому ничего, кроме баурсаков не отведать». ))

Ержан Нургалиев, популярный певец жанра «неоклассика»: Наурыз собираюсь встретить в Москве в кругу музыкантов с национальными угощениями

Фото kazpravda.kz

Наурыз у меня ассоциируется с национальной игрой в асыки. В детстве на улице мальчишки называли меня "мергеном" (стрелком), потому что я часто приходил с одним асыком, а уходил с полными карманами асыков. Сейчас вспомнил это ощущение добытчика и ощущение славы, восхищения внутри и даже какой-то легкой зависти уличных пацанов. Видимо, уже тогда во мне проснулся звездный сценический шарм!)))

Наурыз провожу в зависимости от того, в каком городе нахожусь. В этот раз собираюсь в Москве, встретимся с казахами и центре города и отметим в кругу музыкантов-домбристов с национальными угощениями. Конечно, попробуем наши любимые баурсаки, казы и наурыз-коже! Здесь это все кушается совсем по-другому.

Сейчас этот прекрасный праздник проводится обычно у меня выступлениями, концертами, официальными мероприятиями, а также приглашениями в гости. Но ощущение детского восприятия маминых лепешек и дыма от кипящего самовара - это только легкая ностальгия безоблачного, счастливого детства...

Ирина Переверзева, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы: В этот день вся наша семья надевает казахские национальные костюмы в знак уважения к народу Казахстана

Фото Ирина Переверзева

У меня Наурыз ассоциируется с весной, угощениями, национальной одеждой. И еще: если пришел Наурыз, значит совсем скоро окончание Великого Поста и Пасха.

В эти праздничные дни у нас будет много встреч, приглашений, состоится Фестиваль «Цифровой Бум» с нашим участием.

А 22 марта вся наша семья надевает казахские национальные костюмы в знак уважения к народу Казахстана. Мы в разные годы были на Наурыз в Киргизии, Узбекистане, Азербайджане. В этом году остались в Казахстане.

Нурмахан Исаев, экс-заместитель Генерального прокурора РК: Наурыз мейрамы мне всегда напоминает детство и наурыз-көже

Фото Нурмахан Исаев

Наурыз мейрамы мне всегда напоминает детство и наурыз-көже. Помню, вся улица, в том числе русские, греки выносили и готовили у кого что есть. На всей улице, а домов было около 30, растилали дастарxан, кто на земле, кто на столе.

Тогда я, как и все мои сверстники, не понимал, почему приxодил участковый и просил побыстрее завершить все эти угощения. Только потом я узнал, что в то время празднование Наурыза не разрешалось. То ли линия коммунистической партии, то ли чье-то чрезмерное рвение.

А сейчас я встречаю этот праздник с семьей, детьми и внуками. Что может быть лучше этого! Всем благополучия и счастья!

P. S.

В Казахстане Наурыз не праздновался всенародно с 1926 по 1988 год. С 2001 г. Наурыз объявлен государственным праздником, а с 2009 г. праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.

Из стран постсоветского пространства Наурыз празднуют в Азербайджане, Туркменистане, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане. Из стран дальнего зарубежья - в Афганистане и Иране.

Торгын Нурсеитова

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