Следователя антикоррупционной службы задержали в аэропорту Алматы с наркотиками

В пресс-службе антикоррупционного ведомства подтвердили, что задержанный является их сотрудником.

18 марта полиция Алматы обнаружила у следователя по особо важным делам антикорупционной службы пачку сигарет, внутри которой находилась одна сигарета с веществом растительного происхождения (предварительно анаша), сообщает Zakon.kz со ссылкой на газету «Уральская неделя».

В редакцию газеты попал внутренний документ от дежурного прокурора Авиационной транспортной прокуратуры города Алматы. В документе говорится ,что 18 марта этого года, приблизительно в 14-45 часов при проведении Оперативно-следственной операции сотрудниками полиции, совместно со службой авиационной безопасности АО «Международноый аэропорт Алматы» из зала вылета внутренних рейсов задержан пассажир рейса «Алматы-Уральск».

«У гражданина была обнаружена и изъята пачка сигарет, внутри которой находилась одна сигарета, содержащая вещество растительного происхождения зеленого цвета, со специфическом запахом , предварительно анаша, — говорится в сообщении. – Кроме того сообщаю, что задержанный, 1975 года рождения является офицером по особо важным делам Департамента Национального бюро по противодействию коррупции ЗКО».

Пресс-секретарь антикоррупционного ведомства по ЗКО Жанар Карасаева подтвердила, что Габит Нураханов является их сотрудником, однако комментировать ситуацию отказалась.

— Ничего вам не скажу, это указание сверху, — сказала Жанар Карасаева.

Авиационная прокуратура Алматы подтвердила факт задержания сотрудника антикоррупционной службы корреспонденту портала «Мой город».

«УН» выясняет подробности данного задержания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!