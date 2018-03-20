Курсы валют на праздничные дни

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Средневзвешенный курс доллара США составил 320,58 тенге за доллар.

Фото : kp.kz20 марта 2018, 16:19

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 320,58 тенге за доллар при объеме торгов 62,15 млн долларов;

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 320,34 тенге за доллар (-0,26 тенге), суммарный объем торгов – 146, 050 млн долларов (+9 000 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 395,50 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро;

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5580 тенге за рубль при объеме торгов 52 100 тыс. рублей.

В обменниках доллар покупают/продают по 320,7-321,9, евро – 395,5-398, рос.рубль – 5,57-5,62.

В торгах приняли участие 27 банков.


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