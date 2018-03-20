Курсы валют на праздничные дни

Средневзвешенный курс доллара США составил 320,58 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 320,58 тенге за доллар при объеме торгов 62,15 млн долларов;

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 320,34 тенге за доллар (-0,26 тенге), суммарный объем торгов – 146, 050 млн долларов (+9 000 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 395,50 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро;

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5580 тенге за рубль при объеме торгов 52 100 тыс. рублей.

В обменниках доллар покупают/продают по 320,7-321,9, евро – 395,5-398, рос.рубль – 5,57-5,62.

В торгах приняли участие 27 банков.

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