Девушку продали за 80 000 тенге в Астане

Задержан 33-летний мужчина и его сообщница.

С 14 по 16 марта в Казахстане провели ОПМ "SТOP трафик", направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК, передает Zakon.kz.

В ходе ОПМ было выявлено 51 уголовное правонарушение, среди них незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, торговля людьми, вовлечение в занятие проституцией и организация и содержание притонов для занятия проституцией и сводничества. Зарегистрировано 81 административное правонарушение за приставание в общественных местах и 16 правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества.

Так, в Астане задержан 33-летний мужчина, который со своей сообщницей, 1994 г.р., продали за 80 000 тенге 23-летнюю девушку с целью ее дальнейшей сексуальной эксплуатации. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.128 УК.

В Алматы была задержана группа лиц в возрасте от 26 до 45 лет, которые занимались вербовкой и вывозом девушек для сексуальной эксплуатации в другие регионы страны. Возбуждено уголовное дело по ст.128 УК.

В специальные учреждения органов внутренних дел для установления личности водворено 20 лиц (граждан РК - 11, граждан стран СНГ - 9).

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