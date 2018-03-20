В Кремле отреагировали на нежелание Трампа поздравить Путина

Хоган Гидли заявила, что президент США не намеревался поздравлять российского коллегу с победой на выборах.

Отсутствие поздравления от президента США Дональда Трампа в адрес вновь избранного президента России Владимира Путина не является недружественным шагом. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 20 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Утро вечера мудренее», — добавил он.

По его словам, президент Путин остается открытым для нормализации отношений там, где «это нам интересно и необходимо». «Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать», — добавил пресс-секретарь.

В целом, как отметил Песков, поздравлений Владимиру Путину с победой так много, что пока нельзя точно сказать, была ли телеграмма от США.

Накануне, 19 марта, представитель Белого дома Хоган Гидли заявила, что президент США не намеревался поздравлять российского коллегу с победой на выборах.

Согласно сообщению на официальном сайте Кремля, с убедительной победой Путина поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Индии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Японии. Кроме того, были получены поздравительные телеграммы в том числе от правительств Германии, Италии, Венгрии, Сербии. По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По данным обработки 98,81 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин получил на выборах 76,65 процента (свыше 55 миллионов голосов). В ЦИК России назвали поддержку Путина рекордной в истории постсоветской России.

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