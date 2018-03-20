В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» состояние безопасности государства в условиях роста угроз терроризма обозначено мерилом его силы и дееспособности к дальнейшему развитию и становлению в качестве одной из развитых стран мира.

Происходящие в мире геополитические изменения инициируют новый спектр вызовов и рисков в сфере национальной безопасности, который становится все более разнообразным и исходящим от большего числа источников опасности. Этим обусловлены сложность и актуальность задач в рамках системного предупреждения угроз религиозного экстремизма и терроризма.

В этих условиях действующая общегосударственная система противодействия религиозному экстремизму и терроризму нуждается в дальнейшем совершенствовании в контексте создания механизма надежной защиты личности, общества и государства от экстремистских проявлений насильственного характера и угроз терроризма.

Настоящая Программа разработана на пятилетний период и, являясь логическим продолжением Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 - 2017 годы, учитывает опыт и итоги ее реализации.

При разработке Программы изучен и принят во внимание положительный опыт Норвегии, Финляндии, Канады, Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.

С учетом наработок этих стран Программа сориентирована на целенаправленное противодействие насильственным проявлениям экстремистского характера и терроризму, носителям радикальных взглядов. В ней исключено отождествление религии и радикализации, что позволит укрепить консолидацию усилий государства, общества и религиозных объединений вне зависимости от религиозной принадлежности в противодействии угрозам экстремизма и терроризма. Разграничены формы и методы профилактики религиозного экстремизма и терроризма в зависимости от степени радикализации лиц. Созданы условия для активного привлечения к профилактике религиозного экстремизма и терроризма возможностей неправительственного сектора.

Исходя из рекомендаций международного центра по противодействию насильственному экстремизму «Хедая», в Программе установлены реально достижимые коэффициенты целевых индикаторов и показателей.

Программа является нормативно-организационной основой решения актуальных задач и имеющихся проблем в сфере предупреждения экстремистских проявлений насильственного характера и предотвращения угроз терроризма.

Положения Программы выработаны с учетом неприкосновенности гарантированных Конституцией Республики Казахстан прав граждан на свободу совести и уважение их религиозных убеждений.

Усилия государства, общества и граждан посредством реализации настоящей Программы будут направлены на создание, поддержание и развитие необходимых и достаточных условий для формирования в обществе устойчивого неприятия радикальных взглядов в религиозной сфере, снижения количества радикально настроенных лиц и нейтрализации факторов, способствующих их появлению, предупреждения угроз терроризма и повышения уровня антитеррористической защиты населения.

Нейтрализация внешних и внутренних факторов, способствующих возникновению радикальных взглядов среди отдельных представителей общества, должна обеспечить условия для вхождения Республики Казахстан в тридцатку наиболее развитых государств мира.