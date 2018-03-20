Звезды Голливуда делают маски из крайней плоти младенцев, чтобы сохранить молодость

Звезды не перестают удивлять нас новыми бьюти-хаками.

Пользователей Сети шокировала новый бьюти-ритуал, которую уже опробовали некоторые звезды Голливуда. Для необычной косметической процедуры используют стволовые клетки из крайней плоти младенцев.

Звезды не перестают удивлять нас новыми бьюти-хаками. Чтобы сохранить красоту и молодость, многие из них готовы на все. Мы помним вампирские маски Ким Кардашьян, улиточный массаж и кремы с плацентой. Не так давно среди звезд Голливуда приобрел популярность новый тренд.

48-летняя Кейт Бланшетт в интервью для австралийского Vogue призналась, что вместе с 53-летней Сандрой Баллок посещала косметолога Джорджию Луизе, которая проводила им очень необычный сеанс омоложения. Сначала специалист сделала актрисам химическую чистку лица, затем с помощью микроигл ввела в кожу стволовые клетки крайней плоти младенцев и завершила процедуру смягчающей маской.

Считается, что молодые стволовые клетки вырабатывают много коллагена, активизируя обновление эпидермиса. После одного такого сеанса кожа лица становится более эластичной и гладкой.

Корея — главный поставщик стволовых клеток по всему миру. Обрезание новорожденных мальчиков в этой стране считается обычным делом. Стволовые клетки собирают в специальные центрифуги и доставляют в любой уголок мира, где косметологи используют их для омолаживающих процедур. За один сеанс «пенисотерапии» придется выложить порядка 650 долларов.

Такой бьюти-тренд вызвал бурю обсуждений в Сети. Некоторые пользователи интернета пришли в ужас. «Пустая трата денег», «Они извращаются как могут...», «Дикость!» — комментируют подписчики косметолога Джорджии Луизе в ее Инстаграме. А вы бы попробовали такую процедуру?

Источник: © Woman.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!