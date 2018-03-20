Драку со стрельбой в Таразе устроили охранники

В Департаменте внутренних дел расскрыли подробности перестрелки в одном из городских кафе Тараза.

По факту перестрелки в кафе Тараза заведено уголовное дело. Об этом корреспонденту BNews.kz рассказали в ДВД Жамбылской области. В полиции отметили, что в результате инцидента госпитализированы четыре человека.

"В кафе произошла драка между сотрудниками охранного агентства и посетителями, которые отказывались платить по счету. В ходе инцидента один из сотрудников охранного агентства произвел выстрелы из ружья, ранив в ногу двоих посетителей. В результате драки были госпитализированы четыре ее участника", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 2 УК РК (Хулиганство).

"Учитывая показания участников драки, также в ЕРДР зарегистрировано еще одно уголовное дело по ст. 252 ч. 2 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных организации с применением оружия)", - подчеркнули в ДВД.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Таразе в результате стрельбы несколько человек получили огнестрельные дробовые ранения. Стрельба произошла в одной из столовых города. По словам очевидцев, посетители поссорились с охраной из-за недоплаченных трех тысяч тенге: вначале словесно, а после достали оружие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!