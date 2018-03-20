В Уральске задержали подозреваемого в убийстве бизнесвумен
У нее осталась взрослая дочь.
Фото : mgorod.kz20 марта 2018, 17:49
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в Уральске. Им оказался 27-летний житель города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 19 марта в 8.30 было обнаружено тело женщины 1968 года рождения с признаками насильственной смерти.
- Подозреваемый 1990 года рождения был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям. По данному факту возбуждено уголовное дело, - заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, утром 19 марта около городского отдела полиции был найден окровавленный труп женщины. Фотографии с места происшествия через мессенджер WhatsApp облетели весь Казахстан. Позже подруги погибшей рассказали о том, что у нее осталась взрослая дочь. Женщина занималась бизнесом.
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