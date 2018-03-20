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Штормовое предупреждение объявлено 14 регионах

23 марта в Алматы ожидается сильный дождь.

Фото : express-k.kz20 марта 2018, 17:58

В 14 регионах РК объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

23-25 марта в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской Костанайской и Павлодарской областях в связи с выпадением осадков(преимущественно дождь) и с сохранением положительных температур воздуха существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды (подтопления) на пойменные участки.

23-24 марта в Западно-Казахстанской ,Атырауской, Актюбинской областях в связи с повышением температуры воздуха и выпадением осадков, местами сильных в Актюбинской области,существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды (подтопления) на пойменные участки.

23-26 марта в Восточно-Казахстанской области с дальнейшим повышением температуры воздуха и прогнозом дождей,местами сильных,что может привести к разрушению ледяного покрова, стеснению русел рек, формированию местного и склонового стока, подъему уровней и выходу воды (подтоплению) на пойменные участки рек.

23-26 марта в Алматинской, Жамбылской областях в связи с ожидающимися дождями, местами сильными,и сохранением положительных температур возможны формирования склонового и местного стока,колебания и подъемы уровней воды.

23 марта г. Алматы ожидается сильный дождь.

23-25 марта в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с ожидающимися дождями, днем местами сильными и сохранением положительного температурного фона возможны подъемы уровней воды и подтопления пойменных участков.


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