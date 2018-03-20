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Утверждены Правила, сроки и форма представления в орган государственных доходов сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 242 «Об утверждении Правил, сроков и формы представления в орган государственных доходов сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства» (не введен в действие)
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Субъекты представляют в орган государственных доходов по месту жительства/нахождения сведения о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от источников, в размере, превышающим 1 тенге, на следующие виды деятельности:
оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;
изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;
сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.
Отчетным периодом для представления сведений является календарный квартал, в котором получены и (или) израсходованы деньги и (или) реализовано иное имущество от источников.
Сведения представляются по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, не позднее 15 (пятнадцатого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. При отсутствии данных, подлежащих отражению, данные сведения представляются с нулевыми значениями.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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