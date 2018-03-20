Субъекты представляют в орган государственных доходов по месту жительства/нахождения сведения о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от источников, в размере, превышающим 1 тенге, на следующие виды деятельности:

оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;

сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

Отчетным периодом для представления сведений является календарный квартал, в котором получены и (или) израсходованы деньги и (или) реализовано иное имущество от источников.

Сведения представляются по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, не позднее 15 (пятнадцатого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. При отсутствии данных, подлежащих отражению, данные сведения представляются с нулевыми значениями.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.