Перебои с Telegram в Казахстане объяснили в МИК РК

Причиной стала экстремистская группа.

В Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан объяснили причины технических сбоев социальных сетей и мессенджеров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках исполнения решения Есильского районного суда по запрету на распространение информационных материалов в поддержку движения "Демократический выбор Казахстана", признанного экстремистским Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан, были направлены соответствующие уведомительные письма в адрес собственников иностранных социальных сетей и мессенджеров, посредством которых распространяются запрещённые материалы.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что во исполнение судебного решения уполномоченными органами проводятся технические работы по удалению противоправных материалов. В этой связи возможны некоторые технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров (Telegram).

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