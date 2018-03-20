Полицейские Астаны передали дело о кастрации мужчины в прокуратуру
ЧП произошло в январе.
Фото : inform.kz20 марта 2018, 18:24
Делом о кастрации займутся прокуроры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД РК.
«Материалы досудебного расследования в порядке статьи 300 УПК РК направлены в прокуратуру», - сообщила пресс-секретарь Департамента внутренних дел Софья Колышбекова.
Напомним, в Астане женщина кастрировала своего возлюбленного за измену. Испугавшись сильного кровотечения, она сама привезла его в больницу. Ранее в соцсетях и мессенджерах было распространено фото якобы постановления суда №2 Есильского района города Астаны от 24 января 2018 года, в котором раскрывались подробности происшествия. После данного факта в Департаменте внутренних дел города Астаны объявили о начале досудебного расследования.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4909664-8d6c634a62b79ec4b2d377c4d79cf5fa
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также