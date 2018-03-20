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Полицейские Астаны передали дело о кастрации мужчины в прокуратуру

ЧП произошло в январе.

Фото : inform.kz20 марта 2018, 18:24

Делом о кастрации займутся прокуроры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД РК.

«Материалы досудебного расследования в порядке статьи 300 УПК РК направлены в прокуратуру», - сообщила пресс-секретарь Департамента внутренних дел Софья Колышбекова.

Напомним, в Астане женщина кастрировала своего возлюбленного за измену. Испугавшись сильного кровотечения, она сама привезла его в больницу. Ранее в соцсетях и мессенджерах было распространено фото якобы постановления суда №2 Есильского района города Астаны от 24 января 2018 года, в котором раскрывались подробности происшествия. После данного факта в Департаменте внутренних дел города Астаны объявили о начале досудебного расследования.


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