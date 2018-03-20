Субъекты уведомляют органы государственных доходов по месту жительства/нахождения о получении денег и (или) иного имущества от источников в размере, превышающим 1 тенге, и направленные на следующие виды деятельности:

оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях), а также распространение и размещение их результатов;

сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

Уведомление представляется по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения денег и (или) иного имущества от источников, с обязательным заполнением данных о подлежащем получении.

В случае внесения изменений в условия получения ранее денег и (или) иного имущества от источников в части изменения суммы получения, сроков исполнения обязательств Уведомление представляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в условия получения.

В случае возврата полученных денег и (или) иного имущества от источников, направляется Уведомление с указанием вида «Дополнительное» в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня, следующего за днем возврата, с указанием регистрационного номера основного уведомления и заполнением всех ранее отраженных реквизитов граф, за исключением граф, предусматривающих суммовые значения, которые отражаются со знаком «минус».

При этом в целях настоящих Правил формат регистрационного номера включает в себя следующие данные:

1) код органа государственных доходов, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Налогового кодекса;

2) дата приема уведомления;

3) входящий номер уведомления.

При внесении изменений в уведомление представляется уведомление с указанием вида «Дополнительное» с заполнением всех ранее отраженных реквизитов граф, за исключением граф, предусматривающих суммовые значения, которые отражаются со знаком «минус».

Новой строкой вводится новое значение в графах с правильными реквизитами и суммами.

При внесении дополнений в уведомление представляется уведомление с указанием вида «Дополнительное» с указанием регистрационного номера основного уведомления и указанием новых данных, при этом нумерация начинается со строки, следующей за последней строкой очередного (дополнительного) уведомления.

Не допускается внесение изменений и дополнений в ранее представленные уведомления по проверяемому налоговому периоду в период проведения (с учетом продления и приостановления) комплексных и тематических проверок.

Субъекты представляют уведомление по выбору:

в явочном порядке - на бумажном носителе;

в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации - посредством системы приема и обработки налоговой отчетности.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.