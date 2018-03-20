В Петропавловске упавшая праздничная арка сломала позвоночник девушке

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Девушка, пострадавшая от падения праздничной металлической конструкции на главной улице Петропавловска, находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Как рассказала в интервью агентству мама пострадавшей девушки, дочери 22 года, она работает торговым представителем.

"Она как раз шла на работу. Начала переходить пешеходный переход на улице Конституции Казахстана, и тут арка, установленная к празднику Наурыз, начала падать. Ксения говорит, что только успела увидеть, что она накренилась, пригнулась, но не успела отскочить, и все – арка на нее упала, придавила. Сейчас она лежит в больнице, у нее раздроблено три позвонка. Она в сознании, но говорит с трудом, ей тяжело дышать", — рассказала мама пострадавшей.

Она отметила, что когда они ездили с участковым на место происшествия, арка лежала разбитая.

"После того, как мы приехали, арку закрепили бетонными блоками, а до этого она не была закреплена. Арка тяжеленная, железная, сделанная из металлических уголков. Когда арка ударила Ксению, она не смогла сама встать. А рабочие, кто ставили эти арки, кричали: "Что ты лежишь? Вставай!". Потом ее подняли, и в скорую она дошла пешком, видимо в шоковом состоянии была. А уже из скорой ее на каталке везли", — отметила мама Ксении, подчеркнув, что они написали заявление в полицию.

"Надеемся, что те, кто эти арки устанавливал, будут наказаны. К нам в этот день никто не обращался, никто помощь не предлагал и никто не выразил сочувствия, что так получилось", — заключила женщина.

Как рассказал на брифинге заместитель главного врача по лечебной работе 3-й городской больницы Руслан Тасов, девушка поступила вчера около 14 часов после получения травмы, она находится в стабильно тяжелом состоянии, не угрожающем жизни.

"Она обследована полностью, сделана компьютерная томография. Все мероприятия по консервативной терапии мы проводим, сейчас необходимости в неотложной операции нет. Но в дальнейшем после консультации с коллегами из Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Астаны будет решаться дальнейшая тактика. Будем решать — будем ли мы ее оперировать и где будем оперировать. Мы отправим им выписку и по телемедицине проведем консультацию об объеме операции и сроках, и месте операции", — отметил Тасов.

По словам врача, у пострадавшей изолированная травма позвоночника.

"Отмечу, что такие травмы у нас встречаются нередко. После длительного курса лечения и реабилитации эти больные в основном встают на ноги. Серьезных опасений у нас сейчас по ее состоянию нет. Она в сознании, жизненно важные органы не задеты", — подчеркнул Тасов.

По его словам, в среднем с такой травмой в больнице пациент проводит до месяца, если не понадобится операция. Постельный режим в таких случаях длится до 45 дней.

Между тем, ЧП прокомментировали в городском акимате, ответственном за праздничное украшение города.

"18 марта РГП "Казгидромет" в городе Петропавловске было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Несмотря на принятые меры по укреплению праздничных конструкций бетонными блоками, 19 марта в 12:01 в скорую помощь поступил сигнал о том, что на пересечении улиц Конституции Казахстана и Горького из-за сильного ветра обрушилась декоративная арка, в связи с чем пострадала жительница г. Петропавловска, 1995 года рождения. Подрядной организацией принимаются дополнительные меры по укреплению малых архитектурных форм и конструкций. Пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь", — прокомментировали в пресс-службе акима города Петропавловска.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!