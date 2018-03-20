Ученые выяснили причины возникновения синдрома хронической усталости

У многих носителей синдрома хронической усталости выявили общую черту.

Недостаток йода и сбои в работе щитовидной железы могут привести к возникновению синдрома хронической усталости (СХУ). К такому выводу пришли ученые из университета Гронингена в Нидерландах.

Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology, пишут «Известия».

Для подтверждения своей гипотезы медики взяли образцы крови у 100 человек, страдавших от клинических форм синдрома хронической усталости, и сравнили доли гормонов щитовидной железы в них с аналогичными пробами, взятыми у здоровых добровольцев.

Как оказалось, многие носители СХУ имели одну общую черту — у них был снижен уровень двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 и Т4. При этом для них были характерны высокие доли тиротрoпина, гормона мозга, обычно заставляющего организм производить большие количества этих сигнальных молекул.

Нечто похожее, по словам исследователей, происходит с жертвами гипoтиреоза. Из-за недостатка йода или нарушений в работе щитовидной железы их тело не производит достаточного количества гормонов, что заставляет мозг вырабатывать чрезмерно много тирoтропина. В конечном итоге это приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела, в том числе и усталости.

В апреле прошлого года американских ученые из Колумбийского университета опубликовали работу, в которой утверждалось, что аномально высокое скопление определенных штаммов бактерий в кишечнике заставляет человека чувствовать себя постоянно утомленным и может стать причиной развития синдрома хронической усталости.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!