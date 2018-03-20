В Алматы прогнозируют сильный дождь
23 марта объявлено штормовое предупреждение.
Фото : meta.kz20 марта 2018, 20:14
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает о том, что 23 марта в г. Алматы ожидается сильный дождь.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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