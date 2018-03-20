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В Алматы прогнозируют сильный дождь

23 марта объявлено штормовое предупреждение.

Фото : meta.kz20 марта 2018, 20:14

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает о том, что 23 марта в г. Алматы ожидается сильный дождь.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.


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