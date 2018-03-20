Свыше 1000 мероприятий пройдет в Акмолинской области по празднованию Наурыз мейрамы

21 марта в областном центре основные праздничные действия впервые развернутся сразу на двух площадках - на главных площадях города «Абылай хана» и «Тәуелсіздік».

Свыше 1000 разноформатных мероприятий пройдет в Акмолинской области по празднованию Наурыз мейрамы, сообщает управление внутренней политики.

В преддверии 19 -0 марта в Кокшетау проведены флешмоб «Наурыз, қош келдің!», фестиваль тюркских народов и конкурс «Наурыз аруы-2018».

21 марта в областном центре основные праздничные действия впервые развернутся сразу на двух площадках - на главных площадях города «Абылай хана» и «Тәуелсіздік».

Праздничное мероприятие откроет театрализованное представление «Караван истории», состоящее из 9 прологов: «Рухани жаңғыру», «Золотой человек», «Томирис», «Қыдыр ата», «Наурыз көже», «Көкше ақындары», «Ассамблея народа Казахстана», «Қазақстан жастары», «Менің жүрегім - Астана!

Величественные юрты с красивым традиционным убранством, угощения: сочный плов, румяные баурсаки и главное блюдо праздника – горячий ароматный наурыз-коже – все это создадут незабываемую атмосферу праздника для жителей города.

На площади «Тәуелсіздік» уже установлены алтыбаканы, спортивные арены для состязаний по национальным видам спорта - асык-ату, тогызкумалак, қазақ күресі «Түйе балуан» и другие, а также места для организации торговли, где будет организована выставка-продажа, мастера-ремесленники будут делиться своим мастерством в изготовлении изделий декоративно прикладного искусства.

На протяжении нескольких дней для жителей сел и городов города будут организованы и проведены насыщенные культурно-массовые мероприятия, музыкальные номера в исполнении лучших творческих коллективов.

В регионах области также повсеместно пройдут праздничные мероприятия, благотворительные акции, различные конкурсы, спортивные соревнования и другие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!