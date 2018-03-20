Суд засекретил процесс по обвинению казачьего атамана из Уральска в педофилии

Суд над экс-председателем молодежного казачьего объединения «Уральско-Яицкое казачество» Намиком Байрамовым будет проходить в закрытом режиме.

20 марта в областном специализированном уголовном суде ЗКО начался первый процесс по обвинению Намика Байрамова и его предполагаемого подельника 1966 года рождения, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «УН».

На судебный процесс не запустили не только представителей прессы, но и маму Байрамова и его родственника. Данное решение нам никто не прокомментировал, однако, судя по всему, речь идет о недопустимости разглашения судебных материалов, связанных с правами ребенка.

21 ноября 2017 года Намик Байрамов и еще один мужчина 1966 года рождения (следствие не разглашает его фамилию) были задержаны по подозрению в развращении малолетних и «Развращении малолетних родителем, педагогом либо иным лицом, на которых законом возложены обязанности по их воспитанию».

Намик Байрамов – экс-председатель молодежного казачьего объединения «Уральско-Яицкое казачество», называющий себя внештатным сотрудником полиции, не раз являлся героем публикации местной прессы. В частности, он летом этого года спровоцировал драку с корреспондентом «Радио Свобода» Санатом Урналиевым. Также Байрамов выступал свидетелем по делу Екатерины Мансуровой, обвиняемой в двойном убийстве.

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