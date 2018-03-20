В Астане остановлено движение пригородных маршрутов
Причиной стал сильный гололед.
Фото : inform.kz20 марта 2018, 21:17
Движение пригородных маршрутов в Астане остановлено из-за гололеда, передает Zakon.kz.
Об этом компания «Astana LRT» сообщила в Facebook: «В связи с погодными условиями (сильный гололёд) движение пригородных маршрутов №300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316 приостановлено. Приносим свои извинения!»
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