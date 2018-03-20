Совершившего аварию с полицейским авто в Актау привлекут к ответственности по двум статьям

Автомобиль марки Mitsubishi L200, который преследовал полицейский патруль, совершил ДТП с автомобилем BMW и скрылся с места происшествия.

Ночную погоню актауских полицейских, запечатленную на видео, прокомментировала пресс-служба ДВД Мангистауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Автомобиль марки Mitsubishi L200, который преследовал полицейский патруль, совершил ДТП с автомобилем BMW в 30 микрорайоне и скрылся с места происшествия. Вызов об инциденте поступил из центра оперативного управления УВД ДВД Мангистауской области примерно в 1.35 ночи 19 марта.

- По поступившему сообщению, сотрудники управления дорожно-патрульной полиции МПС УВД Актау, которые находились в том же районе, получили задание остановить автомобиль нарушителя. Однако, не исполнивший требования полицейских, водитель автомобиля Mitsubishi L200 совершил столкновение со служебным автомобилем Lada Priora в 30 микрорайоне, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

В отношении водителя Mitsubishi L200 собран административный материал по части третьей статьи 608 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) и части первой статьи 613 КоАП РК (Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Напомним, в сети появилось видео ночной погони актауских полицейских за автомобилем в ночь на 19 марта. На кадрах ролика полицейский автомобиль преследует машину предполагаемого нарушителя. В результате, уходя от погони, преследуемый совершил ДТП с ещё одним автомобилем полиции.

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