Житель Карагандинской области умер из-за гололеда
Мужчина поскользнулся и погиб.
Фото : из открытых источников20 марта 2018, 22:32
В поселке Актас Карагандинской области мужчина насмерть разбился после падения на льду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.
О падении мужчины, который не подавал признаков жизни, в «скорую» сообщила продавец магазина, недалеко от которого произошел инцидент.
«Вызов поступил в 08.08 часов утра. В 08.25 бригада скорой помощи города Сарань прибыла на место происшествия. По прибытию врачи констатировали смерть пострадавшего. Он умер до их прибытия», - сообщили в пресс-службе управления.
В ведомстве уточнили, что мужчина был чуть старше 50 лет. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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