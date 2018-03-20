Житель Карагандинской области умер из-за гололеда

Мужчина поскользнулся и погиб.

В поселке Актас Карагандинской области мужчина насмерть разбился после падения на льду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

О падении мужчины, который не подавал признаков жизни, в «скорую» сообщила продавец магазина, недалеко от которого произошел инцидент.

«Вызов поступил в 08.08 часов утра. В 08.25 бригада скорой помощи города Сарань прибыла на место происшествия. По прибытию врачи констатировали смерть пострадавшего. Он умер до их прибытия», - сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве уточнили, что мужчина был чуть старше 50 лет. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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