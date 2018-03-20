Следователя антикоррупционной службы по ЗКО задержали с наркотиками в аэропорту Алматы

У следователя обнаружили марихуану в пачке сигарет.

18 марта полиция Алматы обнаружила у следователя по особо важным делам антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области пачку сигарет, внутри которой находилась одна сигарета с веществом растительного происхождения, по предварительным данным, марихуана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «УН».

В редакцию газеты «Уральская неделя» попал внутренний документ от дежурного прокурора Авиационной транспортной прокуратуры города Алматы. В документе говорится, что 18 марта этого года, приблизительно в 14.45 часов, при проведении оперативно-следственной операции сотрудниками полиции совместно со службой авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы» из зала вылета внутренних рейсов задержан пассажир рейса «Алматы - Уральск».

«У гражданина Габита Нураханова была обнаружена и изъята пачка сигарет, внутри которой находилась одна сигарета, содержащая вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, предварительно — анаша, — говорится в сообщении. – Кроме того, сообщаю, что Габит Нураханов 1975 года рождения является офицером по особо важным делам Департамента Национального бюро по противодействию коррупции ЗКО».

Пресс-секретарь Антикоррупционного ведомства по ЗКО Жанар Карасаева подтвердила, что Габит Нураханов является их сотрудником, однако комментировать ситуацию отказалась.

В международном аэропорту Алматы сообщили, что 18 марта из Алматы в Уральск было два рейса: один — в 09-00, другой — в 20-00. Оба самолета принадлежат авиакомпании «Air Astana» и вылетели с задержкой в 15 минут.

Авиационная прокуратура Алматы подтвердила факт задержания сотрудника Антикоррупционной службы корреспонденту местного портала «Мой город».

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