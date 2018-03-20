Грузовик упал в яму в Мангистауской области

На этой улице, как рассказали рабочие, укладывали асфальт.

Инцидент произошёл на улице «Пляжная» в посёлке Приморский. Самосвал угодил в яму, которая была засыпана песком. Об этом рассказали рабочие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Грузовой автомобиль упал в яму примерно в 15:30 сегодня, 20 марта. На этой улице, как рассказали рабочие, укладывали асфальт.

- Яма была закрыта бетонной плитой и засыпана песком. Водитель грузовика сдавал назад и наехал на этот участок. Машина провалилась в яму. Пострадавших нет, сейчас вытащим грузовик и продолжим работать, - говорят рабочие.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По их словам, вины водителя грузового автомобиля в происшествии нет, так как правила дорожного движения нарушены не были. Тем временем жители посёлка выразили своё недовольство по поводу дорог.

- Яму то засыпают, то она снова появляется. Рано или поздно случится здесь несчастье. В целом дороги у нас в посёлке оставляют желать лучшего, и это ещё мягко сказано. Куда смотрят власти? - негодуют жители.

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