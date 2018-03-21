Нетрезвая жена виновника ДТП набросилась на полицейских

В аварии пострадала женщина-водитель.

Вечером 20 марта в Алматы произошла авария, столкнулись два автомобиля, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Daewoo Gentra под управлением женщины двигался по проспекту Рыскулова в крайнем левом ряду. На участке между Розыбакиева (Кудерина) и Тлендиева сзади в машину на высокой скорости врезался внедорожник Honda CR-V.

В результате столкновения женщина-водитель получила травмы, ей вызвали скорую. По словам очевидцев, за рулем Honda находился очень пьяный мужчина, который даже не в состоянии был заглушить машину. Свидетели ДТП помогли ему это сделать.

Прибывшие на место сотрудники полиции отвезли водителя на медэкспертизу, вернулись и начали оформлять ДТП. В это время на место происшествия приехала нетрезвая женщина - как выяснилось, супруга владельца Honda. Женщина начала закатывать истерики, бросаться по очереди то на мужа, то на полицейских. В основном от разъяренной женщины досталось ее супругу.

Позднее успокоившись, женщина рассказала следующее: они с супругом дома распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора. Мужчина попытался уехать. Чтобы его остановить, жена сняла с автомобиля номера, но это его не остановило - нетрезвый водитель сел за руль и уехал.

На место вызвали криминалистов, которые будут устанавливать, кто находился за рулем в момент аварии, после чего на портале автомобиль отправили на штрафстоянку.

Из-за аварии по Рыскулова надолго образовались огромные заторы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!