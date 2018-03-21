Яд вместо физраствора. Пациентка впала в кому из-за ошибки врачей

Во время операции медики ввели в брюшную полость 28-летней пациентки формалин — токсичное вещество, которое используется для сохранения анатомических препаратов и дубления кожи.

Следственные органы Ульяновской области выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла в стенах местной медсанчасти 15 марта. 28-летняя пациентка поступила в медучреждение для проведения плановой операции, а в результате врачебной халатности впала в кому, пишет Лайф.

Вместо безобидного для человеческого организма физраствора медики ввели в брюшную полость пациентки формалин — сильнейший яд, который используется для сохранения анатомических препаратов.

— После проведения плановой хирургической операции одним из медицинских работников стационара в организм 28-летней пациентки был ошибочно введён формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния её здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы, — говорится в сообщении регионального СК.

Через две минуты после обнаружения ошибки медики провели пациентке промывание для выведения токсина из организма. Женщину, которая впала в кому, подключили к аппарату "искусственная почка".

Накануне спецборт перевёз пострадавшую из Ульяновска в Москву. Спасением жизни пациентки будут заниматься специалисты НИИ Склифосовского. Её состояние по-прежнему остаётся тяжёлым.

Отметим, что формалин обладает черезвычайно резким запахом, поэтому перепутать его с физраствором, как утверждают эксперты, практически невозможно.

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