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Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

Дата погребения не уточняется.

Фото : hawking.org.uk21 марта 2018, 01:28

Английского физика-теоретика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, пишет Росбалт.

Дата погребения не уточняется.

Физик Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Основная область его научных изысканий — космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. Он является автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации, автором множества научно-популярных книг. Практически всю жизнь он страдал от тяжелого заболевания. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Спустя 22 года он перенес трахеостомию и потерял способность говорить. Ученый не сдался и продолжал работать, и бороться за жизнь.

Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.


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