В Алматы насмерть сбили пешехода

Водитель большегруза, судя по всему, даже не почувствовал, что совершил наезд и уехал дальше.

В Алматы произошел наезд со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила девушка-очевидец, она ехала в западном направлении по проспекту Райымбека. Проехав улицу Емцова, она заметила вдалеке мужчину, который бегал по проезжей части и бросался под колеса автомобилей.

Автоледи решила остановиться на обочине и вызвать полицию. В какой-то момент по этой же дороге проехал грузовик, который сбросил скорость при виде обезумевшего пешехода.

По рассказам девушки, пешеход пытался запрыгнуть на прицеп этого грузовика, но не смог и оказался под колесами.

Водитель большегруза, судя по всему, даже не почувствовал, что совершил наезд и уехал дальше.

Пострадавшего мужчину пытались вернуть в чувства прибывшие медики, но все старания были тщетны. Он скончался на месте ДТП. При себе у него не было каких-либо документов.

Сотрудникам дорожной полиции предстоит разобраться в подробностях аварию.

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