Боец ММА проведет свой следующий бой в Алматы

Каршыга стал известен широкой публике после ярких выступлений на турнирах «Alash Pride» в 2015 году.

Казахстанский боец ММА Каршыга Даутбек проведет свой следующий бой в Алматы, передает СИА «SPORTINFORM».

1 апреля под сводами «Almaty Arena» Каршыга Даутбек (4-1-0) выйдет в клетку турнира «FIGHT NIGHTS GLOBAL 86». Соперником казахстанца станет российский файтер Артур Магомедов (2-1-1).

Каршыга стал известен широкой публике после ярких выступлений на турнирах «Alash Pride» в 2015 году. В клетке казахстанского промоушена он выиграл три боя нокаутами и потерпел одно поражение.

В прошлом году Каршыга Даутбек завоевал звание чемпиона мира по смешанным боевым искусствам ONE SILAT: Road to Glory (Куала-Лумпур, Малайзия). Кроме того, казахстанский файтер провел блестящий поединок на турнире «ACB 69», где отправил в глухой нокаут таджикского бойца Эмомали Холбойи.

На предстоящем турнире «FIGHT NIGHTS GLOBAL 86», Даутбек будет выступать под флагом казахстанского промоушена «AFC».

Как и многие представители дагестанской бойцовской школы, Артур Магомедов умеет хорошо работать как в стойке, так и в партере. Об этом говорят и регалии спортсмена. Магомедов - чемпион мира по микс-файту, чемпион Европы по панкратиону (2010), обладатель Кубка мира по грепплингу AFGC (2013). На турнире в Алматы Артур будет представлять российский бойцовский клуб «Крепость».

Стоит отметить, что в турнире «FIGHT NIGHTS GLOBAL 86» в Алматы также примут участие казахстанские бойцы: Адиль Боранбаев, Ержан Естанов, Жалгас Жумагулов и другие.



