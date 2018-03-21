Директора и учителя школы в Алматинской области осудили за взятку

Место учителя в сельской школе директор оценил в 160 тысяч тенге.

В Алматинской области вынесен судебный вердикт в отношении директора и учителя общеобразовательных школ за получение и дачу взятки, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации суда, директор одной из школ Илийского района через учителя А. получила взятку в размере 160 тысяч тенге от гражданки Ф. за ее трудоустройство в качестве учителя казахского языка и литературы в среднюю школу села Чапаево.

Илийским районным судом вина подсудимых была доказана в совершении преступления, предусмотренного статьей 24 частью 3 (Покушение на преступление) статьей 366 частью 2 (Получение взятки) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Приговором суда они признаны виновными и им назначено по три с половиной года лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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