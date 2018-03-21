Дело алматинского маньяка передали в суд

Его жертвами стали две сестры и случайная прохожая.

Дело алматинского потрошителя передали в суд. Накануне прошло предварительное заседание, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Речь идет о кровавой расправе, которую житель Алматы учинил над тремя женщинами. Его жертвами стали две сестры и случайная прохожая. Стало известно, что маньяку-садисту, как его прозвали в соцсетях, вменяют сразу шесть статей. Среди них убийство с особой жестокостью, изнасилование и разбой.

Главное разбирательство начнется 4 апреля, в 10 утра.

В связи с особой жестокостью преступлений, весь процесс будет проходить в закрытом режиме. Сама леденящая кровь история случилась в ночь на 2 декабря.

По данным полиции, у одной 30 ножевых ранений, у второй - 15. Как сообщили следователи, со своими жертвами он был знаком, поэтому к ним в дом попал свободно. Еще пострадал и один мужчина – сосед погибших. Он, к счастью, выжил и проходит по делу как главный свидетель. Чтобы скрыть следы, подозреваемый, по версии следствия, даже поджёг дом. Пока пожарные тушили его, не спеша покинул место преступления. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.

На пятый день подозреваемого в этих зверствах задержали. За это время он убил еще одну девушку. Он напал на нее с целью ограбления.

Всего 34-летнему мужчине вменяют сразу шесть статей. Это убийство, совершенное с особой жестокостью, и покушение на убийство. Также в списке обвинений изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой. Адвокат подсудимого, похоже, категорически против того, чтобы дело о зверской расправе над тремя женщинами освещали СМИ. После ходатайства защитника вместо назначенных 16 часов заседание начали гораздо раньше, и никого из журналистов об этом не предупредили.

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