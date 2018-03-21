В Казахстане закрыт ряд автодорог

Причиной стало ухудшение погодных условий.

По всему Казахстану закрыты несколько автодорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казахавтодор".

Причиной стало ухудшение погодных условий.

С 11:00 20 марта закрыты с 231 по 307 километры автодороги Карабутак – Денисовка – Рудный – Костанай (от границы Актюбинской области до села Адаевка).

С 18:30 закрыты с 377 по 595 километры автодороги Жезказган – Петропавловск (от границы Костанайской области до границы СКО).

С 18:30 закрыты с 856 по 1 114 километры трассы Екатеринбург – Алматы (от границы СКО до села Жалтыр).

С 18:30 закрыты с 0 по 82 километры автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук ( от села Жаксы до села Бузулук).

С 18:30 закрыты с 232 по 260 километры трассы Костанай – Аулиеколь – Сурган (от границы Костанайской области до села Сурган), с 18:45 – со 108 по 232 километры автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган (от села Аулиеколь до границы Акмолинской области).

С 21:30 закрыты с 1 275 по 1 353 километры автодороги Екатеринбург – Алматы (от Астаны до границы Карагандинской области), с 22:30 закрыты с 1 353 по 1 425 километра автодороги Екатеринбург – Алматы (от границы Акмолинской области до Темиртау).

С 20:30 закрыты с 1 114 по 1 247 километры трассы Екатеринбург – Алматы (от села Жалтыр до Астаны).

С 21:30 закрыты с 16 по 51 километры трассы Астана – Кабанбай Батыра, с 19 по 180 километры трассы Астана – Коргалжын.

С 23:00 закрыты с 0 по 184 километры дороги Кокшетау – Атбасар. С 23:30 – со 2 по 50 километры автодороги Кокшетау – Омск (от Кокшетау до границы СКО), с 0 по 61 километры автодороги Кокшетау – Рузаевка (от Кокшетау до границы СКО).

С 22:30 закрыты с 231 по 293 километры трассы Астана – Петропавловск (от Щучинска до Кокшетау).

С 23:00 закрыты с 0 по 240 километры дороги Макинск – Аксу – Торгай (от Макинска до села Торгай).

С 23:30 закрыты с 967 по 1 135 километры дороги Кызылорда – Павлодар (от Караганды до поселка Молодежное).

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