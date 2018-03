"Главное – не пролить кофе": в Сети высмеяли неуклюжего грабителя

Пользователи Twitter высмеяли неуклюжего вора, укравшего сейф из книжного магазина, пишет РИА Новости.

В Мельбурне мужчина застрял в дверях при попытке ограбления книжного магазина.

Melbourne CIU are investigating a burglary at a Melbourne book store last week. Probably not the nimblest burglar we've seen. Read more ► https://t.co/S7wDDImCTD pic.twitter.com/jUzZ6Rn6ys