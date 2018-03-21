"Главное – не пролить кофе": в Сети высмеяли неуклюжего грабителя

В Мельбурне мужчина застрял в дверях при попытке ограбления книжного магазина.

Пользователи Twitter высмеяли неуклюжего вора, укравшего сейф из книжного магазина, пишет РИА Новости.

В Мельбурне мужчина застрял в дверях при попытке ограбления книжного магазина.

Melbourne CIU are investigating a burglary at a Melbourne book store last week. Probably not the nimblest burglar we've seen. Read more ► https://t.co/S7wDDImCTD pic.twitter.com/jUzZ6Rn6ys — Victoria Police (@VictoriaPolice) 18 марта 2018 г.

Сообщается, что попытка ограбления произошла 15 марта после полуночи, когда торговый центр, в котором находится книжный магазин, был закрыт.

Как показано на видео, заснятом скрытыми камерами, вор, держа в руке бумажный стакан, почти в течение минуты пытается пробраться внутрь через стеклянные двери, которые зажали ему ногу и рюкзак. Оказавшись внутри, грабитель направился на нижний этаж, но упал, пытаясь перепрыгнуть через поручни эскалатора.

Затем злоумышленник врезался в дверь книжного магазина, после чего проник в подсобное помещение, где ему не удалось взломать сейф. После этого вор принял решение утащить сейф с собой. Грабитель скрылся через задний выход торгового центра, "еле ковыляя" под весом сейфа.

В Сети высмеяли грабителя. Так, Colin Williams предположил, что вору нужны были книги для подготовки к экзамену.

"Значит, библиотека была закрыта? Может, у него на следующий день экзамен? Похоже, что его больше беспокоило, как бы не пролить кофе", — написал он.

Пользователь zzappy boy выразил сожаление, что, возможно, грабитель все-таки пролил содержимое стакана.

"К сожалению, похоже, что он все же пролил немного. Надеюсь, что в его рюкзаке не было ничего бьющегося", — отметил он.

В свою очередь, Carmen van Veen восхитилась осторожностью злоумышленника в отношении "стакана с кофе".

"Правильные приоритеты! Главное — не пролить кофе", — написала она.

Полиция опубликовала фото и видео со злоумышленником и попросила помощи в розыске.

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