Казахстанцы стали меньше брать и давать взятки

Количество дающих взятки человек в Казахстане сократилось на четверть.

Председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев высказался об уровне коррупции в Казахстане, сообщает Sputnik Казахстан.

В ходе интернет-конференции у Шпекбаева поинтересовались об итогах проводимой в стране борьбы с коррупцией. Глава агентства рассказал, что Казахстан за последние годы сделал "существенные шаги" по снижению уровня коррупции. В современных условиях эта политика базируется на сочетании антикоррупционного воспитания и образования, профилактики и предупреждении, карательных мер.

По данным международной исследовательской организации Transparency International, в последние годы в Казахстане более чем на 25% сократилось количество людей, дававших взятки. Кроме этого, Transparency International в своем нынешнем рейтинге "Индекс восприятия коррупции" отметил улучшение оценки Казахстана на девять позиций и два балла, добавил Шпекбаев.

По его информации, результаты социологического исследования, проведенного институтом "Общественное мнение" в 2016 году, свидетельствуют о том, что сегодня 73% казахстанцев выражают доверие антикоррупционной политике государства, а 53% готовы внести личный вклад в работу по снижению уровня коррупции в обществе.

"Однако работа на этом не прекращается. Люди будут намного реже предлагать и брать взятки, если коррупция станет восприниматься в обществе как позорное явление, унижающее человеческое достоинство, народ и страну, угрожающее благополучию наших детей и внуков", — продолжил Шпекбаев.

Для достижения этой цели велика роль творческой интеллигенции, культурных и образовательных учреждений, СМИ.

"Весомый вклад в решение этой проблемы могли бы внести представители духовенства, ведь во всех религиях стяжательство и мздоимство резко осуждаются и оцениваются как деяния, неугодные Богу, как позорный и недопустимый грех", — добавил он.

В работу по противодействию коррупции, в проекты по развитию гражданского контроля вовлекается все большее число казахстанцев и общественных организаций. В полную силу заработал институт материального поощрения. В 2017 году за подтвердившиеся сообщения о фактах коррупции поощрено 226 лиц на сумму свыше 31 миллиона тенге, что на 22% больше показателя 2016 года.

Ранее, Шпекбаев рассказал, что делать с подаренными госслужащим деньгами.

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