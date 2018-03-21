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На голливудской "Аллее славы" появится еще одна звезда

Американский бой-бенд NSYNC, в составе которого некогда выступал знаменитый поп-исполнитель Джастин Тимберлейк, получит собственную звезду.

Фото : © AFP 2018 / Loic Venance21 марта 2018, 08:13

Американский бой-бенд NSYNC, в составе которого некогда выступал знаменитый поп-исполнитель Джастин Тимберлейк, получит собственную звезду на голливудской "Аллее славы" спустя 16 лет после распада, сообщается на официальном сайте "Аллеи", передает РИА Новости.

"Коммерческая палата Голливуда с гордостью объявляет, что музыкальная группа NSYNC будет удостоена 2636 звезды на голливудской "Аллее славы" в понедельник, 30 апреля", — говорится в заявлении.

Звезда NSYNC расположится рядом со звездами других знаменитых коллективов, включая Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids On the Block и New Edition. На сайте пройдет прямая трансляция мероприятия.

Группа NSYNC, в состав которой входили Лэнс Басс, Джейси Чейзес, Джоуи Фатон, Крис Киркпатрик и Джастин Тимберлейк, продала около 30 миллионов пластинок в США и еще 42 миллиона по всему миру. Бой-бенд был популярным в разных странах в конце 1990-х и начале 2000-х годов. В 2002 году группа распалась, ее участники построили карьеру в разных сферах, включая музыку, телевидение, продюсирование и Бродвей.


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