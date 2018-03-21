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Макрон предложил сделать французский "мировым языком"

Президент Франции подчеркнул, что его предложение - не "отголосок колониального прошлого".

Фото : naharnet.com21 марта 2018, 09:10

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал франкоязычные страны продвигать французский в качестве "мирового языка". Об этом он сказал, выступая во вторник перед студентами Французской академии в Париже по случаю празднования Международного дня франкофонии, сообщает ТАСС.

"Франция должна гордиться тем, что она одна из стран, в которых учатся, говорят и пишут на французском, - приводит его слова газета Le Monde, - французский должен стать языком завтрашнего дня".

Как шутя заметил сам глава государства, в его предложении можно узреть "конфликт интересов": с 2007 года политик женат на бывшей учительнице французского языка и латыни Брижит Троньё, в которую он был влюблен со школьных времен несмотря на разницу в возрасте в 24 года.

Макрон подчеркнул, что его предложение - не "отголосок колониального прошлого". "Необходимо отдать должное и другим языкам", - указал он и пообещал поддерживать образовательные системы франкоязычных стран.


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