В Казахстане 21 марта сохранится неустойчивая погода

Ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, местами пройдут осадки (дождь, снег), сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.

В Акмолинской области возможен туман, гололед, низовая метель, усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 20-25 м/с.

В Костанайской области местами - туман, гололед, ветер утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области - туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами прогнозируют туман, гололед.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман. Днем в Павлодарской области местами возможен гололед.

Погода в Алматы ясно, + 20.

Погода в Астане облачно, +3.

Фактическая погода по состоянию на 9:30

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