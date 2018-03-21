На Байконуре назначили запуск нового экипажа МКС

Стыковка со станцией намечена по классической "длинной" схеме — через двое суток, 23 марта в 22.41 мск (01.41 24 марта по времени Астаны).

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС на борту будет запущена 21 марта 2018 года в 20.44 мск с "Гагаринского старта", сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

Стыковка со станцией намечена по классической "длинной" схеме — через двое суток, 23 марта в 22.41 мск (01.41 24 марта по времени Астаны). Ожидается, что талисманами новой экспедиции станут небольшая фигурка гавайской женщины, крот из чешского мультфильма, медвежонок и волк Забивака символ ЧМ-2018 по футболу.

В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.

Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, новый экипаж МКС вручную запустит несколько наноспутников, установит панорамные видеокамеры RT360, а также отправит в свободный полет две устаревшие антенны, рассказал космонавт Артемьев незадолго перед отлетом.

Основой работы станет установка двух антенн эксперимента "Икарус" для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц. Это уже следующий шаг в орнитологии: раньше их окольцовывали, а сейчас на перелетных пернатых закреплены датчики, сигналы будут передаваться на МКС и фиксироваться оборудованием, которое будет установлено на внешней поверхности станции во время выхода в открытый космос.

Благодаря этому уникальному эксперименту ученые смогут не только с максимальной точностью установить маршруты перелетов птиц с одного континента на другой, но и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.

В результате планируется составление карты, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов и лучше понимать, как изменения на планете влияют на маршруты перелетных стай.

Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это "Танюши" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat, и спутники "Сириус", в том случае, если они будут готовы и доставлены на МКС рейсом следующего грузовика "Прогресс".

Пилотируемые корабли новой модификации "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" созданы в результате глубокой модернизации "Союзов ТМА". "Союз МС" оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые: телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!