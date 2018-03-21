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В Костанае загорелся пивной бар

Стражи порядка перекрыли улицу для движения автотранспорта.

Фото : alau.kz21 марта 2018, 11:09

В Костанае по улице Каирбекова горит пивной бар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

На месте происшествия работает несколько единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области.

На месте происшествия находятся полицейские, карета скорой медпомощи, сотрудники газовой службы. По имеющейся информации, данное происшествие относится к повышенному номеру вызова.

Стражи порядка перекрыли улицу для движения автотранспорта.


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