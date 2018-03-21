В Костанае загорелся пивной бар
Стражи порядка перекрыли улицу для движения автотранспорта.
Фото : alau.kz21 марта 2018, 11:09
В Костанае по улице Каирбекова горит пивной бар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
На месте происшествия работает несколько единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области.
На месте происшествия находятся полицейские, карета скорой медпомощи, сотрудники газовой службы. По имеющейся информации, данное происшествие относится к повышенному номеру вызова.
Стражи порядка перекрыли улицу для движения автотранспорта.
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