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Президент Казахстана посетил мюзикл о Наурызе

В спектакле задействованы известные артисты и молодые таланты сценического искусства: оперы, балета, театра.

Фото : inform.kz 21 марта 2018, 11:36

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил мюзикл «Жаңарған жер, бақ қонған нұрлы ел», который идет в столичном Конгресс-центре, передает МИА «Казинформ».

Используя новейшие технические возможности, авторы хотели сценически подать новый формат и новое прочтение народных мелодий, имеющих глубокие корни. Сюжетная линия символизирует плодородие, дружбу и любовь.

«В сопровождении симфонического оркестра исполнители на сцене гармонично передают смысл Наурыза - приход на землю добра, света, когда расцветают цветы, начинают петь птицы, степь покрывается зеленой травой, начинают течь ручьи, на Землю спускается Новый год», - считают авторы.

Постановка состоит из трех частей. По сюжету, мудрец благословляет мальчика Наурыза на долгий путь со словами: «У тебя особая миссия, ты должен преодолеть испытания и освободить украденные у людей темными силами такие качества как: теплоту, свет, любовь, терпение и честность, тем самым разгадать секрет счастья и благоденствия народа».

В спектакле задействованы известные артисты и молодые таланты сценического искусства: оперы, балета, театра. Это синтез традиционной казахской музыки и мировой классики.


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