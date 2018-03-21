Электронный счет-фактура, выписанный в соответствии с требованиями, установленными главами 46 и 47 Налогового кодекса и настоящими Правилами, и зарегистрированный в ИС ЭСФ, является основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость (далее - НДС). В случае если счет-фактура выписан как на бумажном носителе, так и в электронной форме, то основанием для отнесения в зачет НДС получателем товаров, работ, услуг является счет-фактура, выписанный в электронной форме.

Налогоплательщик осуществляет выписку ЭСФ в порядке, установленном главами 46 и 47 Налогового кодекса и настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

В рамках документооборота выписка (отправка) ЭСФ в ИС ЭСФ производится налогоплательщиками, зарегистрированными в качестве участника ИС ЭСФ.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 6 Правил, который вводится в действие с 1 апреля 2018 года, и действует до 1 января 2019 года.