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В Наурыз в Актюбинской области откроют 20 социальных и производственных объектов

Два новых детских сада будут открыты в селах Родниковка и Казан Мартукского района, а в Актобе детей порадуют открытием батутного центра.

Фото : Пресс-служба акима Актюбинской области21 марта 2018, 12:00

В Актюбинской области проходит масштабное празднование Наурыз мейрамы. С 19 по 22 марта в эксплуатацию будет сдано 20 социальных, производственных и коммерческих объектов, сообщает Zakon.kz.

Так, ожидается открытие пяти новых медицинских учреждений. В частности, в селах Акшат, Украинка, Магаджан, поселке им. К. Нокина и населенном пункте «Бауырластар» первых пациентов примут врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

Два новых детских сада будут открыты в селах Родниковка и Казан Мартукского района, а в Актобе детей порадуют открытием батутного центра.

В г.Эмба Мугалажарского района к празднику приурочат презентацию памятника Бужыр батыру.

Также в Мартукском, Байганинском, Кобдинском и Шалкарском районах сдадут в эксплуатацию кондитерский и мукомольный цеха, автомобильную газозаправочную станцию, объекты придорожного сервиса и другие.

Ранее сообщалось, что праздник весеннего пробуждения и обновления актюбинцы будут отмечать целый месяц - с 14 марта по 14 апреля.

В этот период в г. Актобе и других населенных пунктах области пройдет свыше 5 тысяч общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

Центральные торжества, посвященные Наурызу, состоятся 21-22 марта. В частности, 21 марта в Актобе и в райцентрах пройдет праздничный караван «Жарапазан», который поздравит и пригласит жителей на Наурыз. 22 марта по всей области пройдут народные гулянья, театрализованные программы, национальные спортивные состязания.


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