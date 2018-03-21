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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Свое поздравление он написал в своем твиттер-аккаунте.

Фото : zakon.kz21 марта 2018, 12:42

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление он написал в своем твиттер-аккаунте.

"Всех поздравляю со знаменательным днем – Наурыз мейрамы! Желаю каждому шаныраку счастья, радости, единства и мира, согласия и благополучия! Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!", - пожелал Касым-Жомарт Токаев.

Наурыз - это праздник весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни. В честь Наурыза казахстанцы отдохнут пять дней - с 21 по 25 марта.


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