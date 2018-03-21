В Эквадоре трое военных погибли при взрыве бомбы

Трагедия произошла во время патрулирования зоны северной границы страны в провинции Эсмеральдас, когда сработало самодельное взрывное устройство, установленное на обочине дороги.

Трое эквадорских военнослужащих погибли и семеро получили ранения во вторник в результате атаки на границе с Колумбией, сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Эквадора.

Трагедия произошла во время патрулирования зоны северной границы страны в провинции Эсмеральдас, когда сработало самодельное взрывное устройство, установленное на обочине дороги. "Результатом стала гибель трех военнослужащих. Сообщается также о семи раненых", — говорится в коммюнике армии Эквадора.

Атаку на патруль морской пехоты осудил и президент Ленин Морено. "Мы осуждаем насильственный акт, произошедший несколько часов назад в Матахе, провинция Эсмеральдас. Мы боремся там с организованной и обычной преступностью. Наша солидарность – с семьями трех военнослужащих, которые лишились жизни, защищая мир и Родину", – написал в своем микроблоге в Twitter Морено.

В конце января также в Эсмеральдасе произошел взрыв рядом с полицейским участком, расположенным вблизи границы с Колумбией. Тогда были ранены около 20 сотрудников правопорядка. По данным полиции, атака могла быть местью со стороны преступных группировок, которые взорвали заминированную машину рядом с отделением полиции.

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